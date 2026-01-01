В Прикамье на фестивале «Небесная ярмарка» пройдут два рейтинговых турнира Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

Как сообщили в минспорта региона, на фестивале «Небесная ярмарка» (0+) в Кунгуре с 4 по 11 июля состоятся два рейтинговых турнира.

В Первенстве страны титулы сильнейших оспорят 15 пилотов 16-30 лет из Пермского края, Московской, Свердловской, Псковской, Ярославской, Нижегородской и Тульской областей. Для большинства участников эти соревнования станут дебютными.

Также на фестивале разыграют Кубок России по воздухоплаванию. Состязаться за почетный трофей будут 36 воздухоплавателей из 14 регионов, а также из Малайзии. Последние примут участие в фиесте — показательных полётах.

Еще одной частью фестиваля станут «Воздушные баталии». Они пройдут 10 июля. Пилоты тепловых аэростатов поделятся на команды по цветам и будут выполнять специальные задания, имитирующие военные маневры. Это единственное в мире мероприятие такого формата, что подтверждено Федерацией воздухоплавательного спорта России.

Главное и завершающее шоу фестиваля состоится 11 июля, это будет «Танец слонов» — покачивание светящихся аэростатов.

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