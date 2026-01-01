Пермь заняла одно из последних мест по доле сделок с использованием ипотеки Сравнивались показатели в разных городах РФ за май 2026 года Поделиться Твитнуть

Пермь продемонстрировала одну из самых низких долей ипотечных сделок на рынке первичного жилья, заключённых по договорам долевого участия (ДДУ) и купли-продажи (ДКП) в мае 2026 года среди городов России. Показатель составил 60,4%. Наименьшая доля зафиксирована в Астрахани (54,3%). Лидируют же по доле ипотечных сделок Тюмень (74,4%), Челябинск (73,7%), Киров (72,7%) и Хабаровск (72,4%). Об этом сообщает сервис цифровой аналитики для застройщиков «Объектив.РФ».

В городах-лидерах три из четырёх сделок на первичном рынке осуществляются с привлечением ипотечных средств. Основной фактор, способствующий этому, — программа «Семейная ипотека». Молодые семьи с детьми активно пользуются льготной ставкой, что позволяет застройщикам предлагать небольшие квартиры типа «двушек» и «трёшек» по цене, соответствующей лимитам программы.

В городах-аутсайдерах, вероятно, покупатели чаще обходятся без ипотеки, продавая старое жильё, используя сбережения или получая рассрочки от застройщиков. Это связано с тем, что рыночные ипотечные ставки остаются высокими, а условия господдержки не всегда покрывают стоимость всех объектов.

Отметим, что условия программы «Семейная ипотека» остаются неизменными до 1 октября 2026 года, об этом сообщили в министерстве финансов. Обсуждается возможность её обновления: переход к дифференцированным ставкам и увеличение лимитов. Эксперты считают, что такие изменения сделают господдержку более адресной и выгодной для широкого круга покупателей.

Для справки: по данным системы мониторинга и аналитики рынка недвижимости bnMAP.pro, за весь 2025 год доля ипотечных сделок в Перми составляла 71,1%.

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