За перевозку крупной партии наркотиков пермяка осудили на семь лет Поделиться Твитнуть

Сергей Глорио

Дзержинский районный суд Перми вынес приговор по уголовному делу 48-летнего местного жителя. Пермяк признан виновным по ч. 3 ст. 228 УК РФ (незаконная перевозка наркотических средств без цели сбыта в особо крупном размере). Об этом сообщили в краевой прокуратуре.

По данным суда, в конце октября 2025 года подсудимый согласился перевезти более 1,5 кг наркотиков из Ленинградской области в Пермь. В качестве вознаграждения он получил 100 тыс. руб. и наркотическое вещество.

Во время судебного разбирательства мужчина отрицал свою вину. Однако собранные доказательства подтвердили его причастность к преступлению.

С учётом позиции государственного обвинения суд назначил ему 7 лет лишения свободы в исправительной колонии строгого режима. Приговор пока не вступил в законную силу.

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