Сразу три города Пермского края 4 июля отметят юбилеи Поделиться Твитнуть

Чердынь

Константин Долгановский

4 июля сразу три города Пермского края отметят юбилейные даты: Чердынь — 575 лет, Суксун — 375 лет и Оханск — 245 лет.

Чердынь впервые упоминается в летописях в 1451 году. Этот город был столицей исторической области Перми Великой и важным торговым центром. В 2025 году Чердынь вошла в список самых красивых деревень и городков России.

Суксун впервые упоминается в документах в 1651 году. Развитие посёлка началось с медеплавильного завода, построенного в 1727 году. Позже Суксун стал известен как родина уральского самовара и место, где отливали колокола, включая те, что звучали в Большом театре.

Оханск отметит свой 245-летний юбилей. Город получил статус города в 1781 году по указу Екатерины II. Он вырос из рыбацкого поселения, и его название происходит от слова «охань», означавшего крупную рыболовную сеть.

В рамках праздничных мероприятий пройдут ярмарки, выставки, концерты, экскурсии, квесты и спортивные состязания. Также будут организованы интерактивные площадки, мастер-классы и праздничные фейерверки, сообщает ТГ-канал «На местах».

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