Никита Колесников присоединился к пермскому «Молоту» Поделиться Твитнуть

ХК «Молот»

Хоккеист Никита Колесников подписал контракт с пермским ХК «Молот», сообщили в пресс-службе команды.

Колесников является выпускником пермской хоккейной школы. На юниорском уровне играл за пермский «Викинг» и «Молот». В 2016 году дебютировал в Молодежной хоккейной лиге за череповецкий «Алмаз». За этот клуб он провёл 173 игры, в которых заработал 128 очков (47 голов и 81 передача) по системе «гол плюс пас».

В сезоне 2018/19 Никита впервые вышел на лед во Всероссийской хоккейной лиге в составе ижевской «Ижстали». Он также выступал за «Молот-Прикамье», ХК «Торпедо-Горький», АКМ, ХК «Норильск» и красноярский «Сокол».

В рамках ВХЛ 27-летний нападающий провел 276 матчей и набрал 165 очков (67 голов и 98 передач).

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