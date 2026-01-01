Суд в Прикамье обязал работодателя выплатить задолженность по зарплате Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

Пермский районный суд принял решение в пользу работника, которому не выплатили зарплату. Иск в интересах сотрудника подал прокурор Пермского района, требуя взыскать с местного ООО задолженность, компенсацию за задержку выплат и компенсацию морального вреда. Об этом сообщили в пресс-службе краевого суда.

Мужчина обратился в прокуратуру с жалобой на работодателя за невыплату задолженности по зарплате. В ходе проверки были выявлены нарушения: на работника не были оформлены приказ о приеме на работу и приказ об увольнении, не велись трудовая книжка и табель учета рабочего времени. Компания также не смогла предоставить документы, подтверждающие начисление и выплату зарплаты. Однако работодатель признал факт работы мужчины и предоставил справку о задолженности, которая составила 80 тыс. руб.

Работник уволился по собственному желанию, но не получил причитающиеся деньги. Также работодатель не выплатил компенсацию за задержку. В суде помощник прокурора настаивала на удовлетворении иска. Ответчик был уведомлен о судебном заседании, но не направил представителя и не представил письменных возражений.

Суд изучил материалы дела и частично удовлетворил иск, обязав компанию выплатить работнику 115 тыс. руб. Заочное решение суда ещё не вступило в законную силу.

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