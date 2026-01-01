В Перми выбран инвестор для комплексного развития территории в Рабочем посёлке Проект охватывает три разрозненных участка общей площадью 37,1 га Поделиться Твитнуть

фото: минимущества Пермского края

В Перми завершился конкурс на выбор инвестора для проекта комплексного развития территории (КРТ), охватывающего улицы Уральскую и Восстания. Победителем торгов стало ООО «Карбышева 43», входящее в СГ «Развитие». Об этом сообщили в минимущества Прикамья.

Проект охватывает три разрозненных участка общей площадью 37,1 га, включая аварийные и ветхие дома, нежилые помещения и социальные объекты. Застройщику предстоит реализовать проект в течение 17 лет с момента подписания договора.

Основные задачи инвестора включают улучшение жилищных условий, снос ветхого и аварийного жилья (8,7 тыс. кв. м) и строительство современных жилых домов. Также планируется ремонт дорог, создание сквера площадью 5 га с игровыми и спортивными площадками, зонами отдыха и общее благоустройство территории.

В рамках проекта будет построен образовательный комплекс на 500 мест, включающий 200 школьных и 300 дошкольных мест.

инвестор обязуется выкупить здание Дворца культуры им. Ленина и передать его муниципалитету /фото: минимущества Пермского края

Кроме того, инвестор обязуется выкупить здание Дворца культуры им. Ленина и передать его муниципалитету для культурно-досуговой деятельности и организации клубов для жителей района.

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