Свыше 25 тысяч сертификатов на средства реабилитации выдано в Пермском крае Это в полтора раза больше, чем в прошлом году Поделиться Твитнуть

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С начала 2026 года Отделение Социального фонда России (СФР) по Пермскому краю направило на электронные сертификаты по приобретению ТСР (технических средств реабилитации) более 933 млн руб., что на 50% больше, чем за аналогичный период прошлого года (466 млн руб.). Соответственно, количество электронных сертификатов и их получателей также возросло на 50%. Внедрение сервиса позволило максимально приблизить изделие к потребности человека. Каждый второй получатель ТСР в регионе выбирает электронный сертификат, отметили в фонде.

Так, с 2026 года владельцы собак-проводников смогут оформить электронный сертификат на компенсацию расходов, связанных с кормлением и ветеринарным обслуживанием животных. Стоимость такого сертификата составит 83,9 тыс. руб.

Этот современный платежный инструмент позволяет владельцам собак-проводников самостоятельно выбирать корм, соответствующий потребностям их питомцев.

Электронный сертификат на приобретение технических средств реабилитации содержит информацию о видах и количестве изделий, доступных для покупки, их максимальной стоимости и периоде действия. Он представляет собой запись в реестре, привязанную к номеру банковской карты для идентификации владельца.

Перед покупкой важно проверить, что выбранное изделие соответствует характеристикам, указанным в индивидуальной программе реабилитации (ИПРА).

Заявление на получение электронного сертификата можно подать лично в клиентской службе Отделения СФР по Пермскому краю, в МФЦ или онлайн через единый портал госуслуг.

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