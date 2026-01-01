В Прикамье машинист экскаватора оборвал провода и оставил населённые пункты без света
Сам виновник ЧП не пострадал
Диспетчерская служба Очерских электрических сетей пермского филиала компании «Россети Урал» получила сообщение об отключении воздушной линии электропередачи напряжением 10 кВ в Очерском муниципальном округе. В ходе осмотра ЛЭП было обнаружено, что два провода были оборваны из-за проезда стороннего транспортного средства.
Эта линия обеспечивает электроэнергией населённые пункты Мокрушино и Меновщики, а также часть д. Семеново и с. Нововознесенск. Бригады пермского филиала быстро восстановили подачу электроэнергии.
Причиной происшествия стало нарушение охранных зон энергетического объекта. Машинист экскаватора, выполнявший несогласованные работы, оборвал провода. Виновник не пострадал.
Энергетики подали заявление в полицию по данному факту.
Специалисты «Россети Урал» предупреждают жителей, что энергообъекты представляют повышенную опасность. Несоблюдение правил может привести не только к перебоям в электроснабжении, но и к смертельным последствиям для нарушителей.
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