В Прикамье машинист экскаватора оборвал провода и оставил населённые пункты без света Сам виновник ЧП не пострадал Поделиться Твитнуть

Олег Антонов

Диспетчерская служба Очерских электрических сетей пермского филиала компании «Россети Урал» получила сообщение об отключении воздушной линии электропередачи напряжением 10 кВ в Очерском муниципальном округе. В ходе осмотра ЛЭП было обнаружено, что два провода были оборваны из-за проезда стороннего транспортного средства.

Эта линия обеспечивает электроэнергией населённые пункты Мокрушино и Меновщики, а также часть д. Семеново и с. Нововознесенск. Бригады пермского филиала быстро восстановили подачу электроэнергии.

Причиной происшествия стало нарушение охранных зон энергетического объекта. Машинист экскаватора, выполнявший несогласованные работы, оборвал провода. Виновник не пострадал.

Энергетики подали заявление в полицию по данному факту.

Специалисты «Россети Урал» предупреждают жителей, что энергообъекты представляют повышенную опасность. Несоблюдение правил может привести не только к перебоям в электроснабжении, но и к смертельным последствиям для нарушителей.

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