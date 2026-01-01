Готовность Перми к новому отопительному сезону превысила 20% Поделиться Твитнуть

Администрация Перми

К началу отопительного сезона в Перми ресурсоснабжающие и управляющие компании подготовят почти 6 тыс. жилых зданий и 826 социальных объектов, включая детские сады, школы и поликлиники. На текущий момент готовность коммунального комплекса по городу составляет 20,5%. Это включает 178 социальных объектов, 292,4 км сетей, 8 котельных и 156 центральных тепловых пунктов. Об этом сообщил глава Перми Эдуард Соснин.

По его словам, департамент ЖКХ отслеживает процесс и еженедельно отчитывается о его ходе. В то же время компания «Т Плюс» готовит к работе основные источники тепла — Пермские ТЭЦ-6, 9, 13 и 14. Ещё одним важным этапом является замена сетей. Например, работы уже ведутся на улицах Леонова, Ласьвинской и Магистральной. В этом году планируется обновить более 6 км инженерных коммуникаций.

«Все мероприятия выполняются по установленному графику», — отметил градоначальник.

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