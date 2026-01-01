На «Крыльях Пармы» под Пермью выступит группа высшего пилотажа «Стрижи» на МиГ-29 Фестиваль пройдёт 4 июля Поделиться Твитнуть

Алёна Бронникова

Как стало известно «Новому компаньону», на предстоящем фестивале «Крылья Пармы» выступит авиационная группа высшего пилотажа «Стрижи» на высокоманевренных истребителях МиГ-29. Информацию изданию подтвердили организаторы.

Традиционно мероприятие состоится на аэродроме «Фролово». Зрители смогут насладиться шоу 4 июля с 13:00 до 17:00. Вход на фестиваль будет бесплатным.

В прошлом году фестиваль «Крылья Пармы» в Перми привлек рекордное количество посетителей — 42 тыс. человек. Такой высокий интерес был вызван выступлением авиационной группы «Русские Витязи» из ВВС России.

Фестиваль «Крылья Пармы» пройдет при поддержке правительства Пермского края и Пермского научно-образовательного центра.

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