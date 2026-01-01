Тренером вратарей пермского «Амкара» назначен Виктор Сулоев Поделиться Твитнуть

Виктор Сулоев стал тренером вратарей ФК «Амкар Пермь», об этом сообщает пресс-служба клуба.

Виктор Сулоев родился 26 сентября 1984 года в Москве, начал свою профессиональную карьеру в качестве вратаря. Выступал за «Титан» и «Реутов» из Подмосковья, а также за брянское «Динамо» и курский «Авангард». В 2017 году завершил игровую карьеру и перешёл на тренерскую работу, начав с академии и молодёжной команды «Авангарда». Летом 2020 года присоединился к тренерскому штабу основной команды, где работал вместе с Игорем Беляевым до июля 2026 года. Теперь его контракт с «Амкаром Пермь» рассчитан до конца июня 2027 года.

Валерий Шанталосов, работавший тренером вратарей в «Амкаре» с января 2024 года, покидает «Амкар Пермь». Под его руководством голкиперы команды провели 76 матчей. В сезонах 2024 и 2025 годов «Амкар» дважды становился командой с наименьшим количеством пропущенных голов.

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