На проспекте Октябрят в Перми ограничивают движение Поделиться Твитнуть

Министерство транспорта Пермского края

Как сообщили в минтрансе Пермского края, в ходе строительства трассы ТР-53, этап 2.1. в Перми, будет осуществляться перенос электросетей. В связи с этим со 2 по 4 июля на пр. Октябрят, в районе поворота с ул. Сапфирной, будут действовать временные ограничения для движения транспорта.

Движение будет ограничено следующим образом:

— с 20:00 2 июля до 8:00 3 июля;

— с 20:00 3 июля до 8:00 4 июля.

В указанные периоды автомобилисты смогут передвигаться только по одной полосе, при этом будет организовано реверсивное движение.

«Просим с пониманием отнестись к этим временным неудобствам и заранее планировать свои маршруты», — говорится в обращении ведомства.





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