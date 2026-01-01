Из-за фестиваля «Крылья Пармы» в Прикамье временно закроют дороги Поделиться Твитнуть

Министерство транспорта Пермского края

В субботу, 4 июля, на аэродроме Фролово в Пермском муниципальном округе пройдёт традиционный авиационный фестиваль «Крылья Пармы». Начало мероприятия запланировано на 13:00, а завершение — на 17:00. Из-за этого на соседних дорогах будут введены временные ограничения для движения транспорта, сообщили в минтрансе региона.

С 8:00 до 19:00 4 июля на следующих участках будет запрещено движение:

— Верхние Муллы — Нестюково (от Западного обхода до д. Нестюково);

— Промышленная — Нестюковский тракт (к трассе Пермь—Екатеринбург).

Кроме того, в это время будет запрещена остановка и стоянка машин на дороге Верхние Муллы—Нестюково с 8 по 10 км, как на пути от развязки с Западного обхода до д. Нестюково, так и обратно.

«Просим с пониманием отнестись к временным ограничениям и заранее планировать свои поездки», — говорится в обращении минтранса.

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