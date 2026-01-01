Отправки лесопродукции из Прикамья в Астраханскую область по воде выросли на 40% С 1 мая отправлено более 36 тысяч кубометров Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

С 1 мая 2026 года из Пермского края в Астраханскую область водным транспортом было отправлено 36,54 тыс. кубометров лесопродукции, что на 40% больше, чем за аналогичный период 2025 года (25,09 тыс. кубометров). Об этом сообщили в Управлении Россельхознадзора по Кировской области, Удмуртской Республике и Пермскому краю.

В ведомстве рассказали, что 1 июля был проведён фитосанитарный контроль над 1,4 тыс. кубометров пиломатериалов, направляемых в Астраханскую область.

В процессе досмотра были отобраны образцы, которые затем были направлены на экспертизу в Пермский филиал ФГБУ «ВНИИКР». Лабораторные исследования не выявили карантинных вредных организмов, и вся продукция соответствовала фитосанитарным требованиям. На отгружаемую продукцию были оформлены фитосанитарные сертификаты.

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