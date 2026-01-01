Росреестр фиксирует значительный рост числа садовых участков в Пермском крае Крестьянские фермерские хозяйства тоже продемонстрировали положительную динамику Поделиться Твитнуть

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Управление Росреестра по Пермскому краю опубликовало ежегодный отчёт о состоянии земель региона за 2025 год. В документе детально проанализированы количественные и качественные параметры земельного фонда, а также их правовой статус.

Общая площадь земель региона на 1 января 2026 года осталась на уровне предыдущего года — 16 023,6 тыс. га.

Площадь земель сельхозназначения увеличилась на 3,9 тыс. га и составила 2602,6 тыс. га. Внутри категории произошло перераспределение собственности: частные земли сократились на 55,3 тыс. га, а государственные, наоборот, увеличились на 59,2 тыс. га.

Крестьянские фермерские хозяйства тоже продемонстрировали положительную динамику: их земли выросли на 13,6 тыс. га, достигнув 127,9 тыс. га. Наибольшее количество КФХ зарегистрировано в Бардымском, Октябрьском, Пермском и Лысьвенском округах.

В то же время сектор личных подсобных хозяйств сократился: количество участков уменьшилось на 5378, а общая площадь — на 16,5 тыс. га, до 43,8 тыс. га.

Садоводческие объединения показали значительный рост: количество участков увеличилось на 13 740, а площадь — на 1,5 тыс. га, достигнув 30,4 тыс. га.

Площадь земли населенных пунктов уменьшилась на 4,5 тыс. га и составила 456,2 тыс. га. Это произошло из-за упразднения и укрупнения территорий: в 2025 году было исключено 31 поселение.

Однако площадь земель с установленными границами в ЕГРН выросла на 3,7 тыс. га и достигла 253,7 тыс. га.

Индивидуальное жилищное строительство также получило импульс к развитию: площадь земель, вовлеченных в оборот, увеличилась на 0,5 тыс. га и составила 0,622 тыс. га.

В структуре собственности земель населённых пунктов произошли изменения: частная собственность выросла на 1,5 тыс. га, до 110,6 тыс. га (24%), а муниципальная собственность увеличилась на 12,7 тыс. га, до 114,1 тыс. га (25%).

Площадь частных промышленных земель увеличилась на 0,5 тыс. га и достигла 8 тыс. га. Площадь особо охраняемых территорий осталась неизменной — 283,7 тыс. га. Площадь земель лесного фонда уменьшилась на 0,3 тыс. га, до 12 032,5 тыс. га.

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