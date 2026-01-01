Многодетная мать из Пермского края в суде добилась досрочной пенсии Поделиться Твитнуть

Прокуратура Пермского края

Прокуратура Оханского района в Пермском крае проверила обращение местной жительницы, которая пожаловалась на нарушение своих социальных прав.

Выяснилось, что женщине, воспитывающей пятерых детей, не смогли назначить досрочную пенсию по старости, так как двое из её детей родились на территории Республики Крым до того, как она стала частью Российской Федерации.

Прокуратура обратилась в суд с исковым заявлением, и в результате рассмотрения дела за женщиной было признано право на льготное пенсионное обеспечение.

На данный момент она получает положенные выплаты.

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