В Перми научились получать удобрения для сельского хозяйства из дымового газа Поделиться Твитнуть

Пресс-служба ПНИПУ

Для выращивания сельскохозяйственных культур используют минеральные и органические удобрения. Минеральные обеспечивают высокие урожаи, но закисляют почву и накапливают тяжелые металлы. А органические улучшают структуру почвы, но могут содержать патогены и антибиотики. Ученые исследуют микроводоросли как альтернативу, так как их биомасса содержит макро- и микроэлементы, аминокислоты и витамины. Однако высокая себестоимость производства ограничивает их применение. Ученые Пермского политеха вырастили микроводоросли на дымового газа, имитируя промышленные выбросы. Это позволило значительно снизить затраты. Об этом сообщили в пресс-службе вуза.

Испытания показали, что длина и масса проростков рапса на «пермских» микроводорослях увеличились на 13%, всхожесть семян выросла до 97%, скорость прорастания увеличилась на 6%. При этом биомасса содержит в 2-3 раза больше магния и фосфора.

Новое удобрение безопасно, не содержит токсинов, патогенов и антибиотиков, разлагается быстрее органических аналогов. Технология снижает затраты и уменьшает выбросы парниковых газов, что важно при ужесточении экологического законодательства.

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