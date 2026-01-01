Суд вернул пермяку деньги за навязанную допстраховку при покупке автомобиля Поделиться Твитнуть

Сергей Глорио

При поддержке Управления Роспотребнадзора по Пермскому краю жителю Пермского края вернули деньги за навязанную дополнительную страховку при покупке автомобиля.

Как рассказали в ведомстве, пермяк, приобретая автомобиль и оформляя кредит в ООО «Д.С.АВТО», столкнулся с навязанной услугой «Независимая гарантия» за 200 тыс. руб. Для оплаты этой услуги ему пришлось взять кредит в АО «ОТП Банк».

В течение 14 дней после заключения договоров он обратился к ООО «Д.С.АВТО» с требованием расторгнуть договор и вернуть деньги. Однако компания отказала в удовлетворении его просьбы.

Согласно п. 1 ст. 782 ГК РФ и ст. 32 Закона РФ «О защите прав потребителей», потребитель имеет право отказаться от услуг в любое время. Не получив добровольного возврата денег, гражданин подал иск в Кудымкарский городской суд Пермского края. Он потребовал расторгнуть договор, вернуть деньги, начислить проценты за пользование чужими средствами, взыскать штраф по закону о защите прав потребителей, компенсацию морального вреда и возместить судебные расходы.

Суд привлёк Управление Роспотребнадзора для защиты прав потребителей. Требования к ООО «Д.С.АВТО» были частично удовлетворены: с компании взыскали 200 тыс. руб., 5 тыс. руб. компенсации морального вреда, 72 037,77 руб. процентов за пользование деньгами, 138 518,88 руб. штрафа, а также 2650 руб. на почтовые и копировальные расходы.

Решение суда вступило в законную силу.

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