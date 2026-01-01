В Прикамье отремонтировали участки автодороги Чернушка–Тюш Поделиться Твитнуть

Министерство транспорта Пермского края

В Пермском крае завершились ремонтные работы на участках автодороги Чернушка—Тюш. Проект реализован в рамках национального проекта «Инфраструктура для жизни». Эта трасса соединяет Чернушинский и Октябрьский округа, по ней ежедневно следуют местные и межмуниципальные автобусные маршруты.

В ходе ремонта были устранены дефекты на пяти участках общей протяжённостью 6 км. Эти участки расположены в районе Чернушки, на выезде из города, возле села Павловка, а также на территории Октябрьского округа.

На проблемных участках провели фрезеровку и уложили два слоя нового дорожного покрытия. Обочины укрепили, часть дорожных знаков заменили, а также нанесли новую разметку. Приёмка выполненных работ состоялась на прошлой неделе.

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