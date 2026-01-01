Скончался известный пермский теннисист Владимир Екимов Поделиться Твитнуть

фото предоставлено Федерацией настольного тенниса Пермского края

Федерация настольного тенниса Пермского края с прискорбием сообщает, что 29 июня 2026 года ушел из жизни Владимир Екимов. Ему было 59 лет.

В некрологе говорится, что Владимир Екимов был одним из самых талантливых теннисистов своего времени, кандидатом в мастера спорта СССР и воспитанником ДЮСШ Индустриального района. Неоднократно становился призёром и участником чемпионатов различного уровня, выступая за Пермскую область. В молодости играл ярко и показывал отличные результаты, и его помнят и ценят все, кто когда-либо играл с ним в теннис.

Прощание состоится в пятницу, 3 июля, в 12:00 в Храме всех святых (ул. Тихая, 23).

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