За попытку отмывания денег с пермского ИП взыщут более 2 млн рублей Деньги направят в доход государства Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

Арбитражный суд Пермского края вынес решение в пользу прокуратуры, удовлетворив иск надзорного органа о признании перевода денежных средств со счёта в банке на единый налоговый счёт индивидуального предпринимателя ничтожной сделкой. Суд постановил взыскать эти средства в доход Российской Федерации.

Как сообщили в прокуратуре, основанием для иска стали действия предпринимателя, направленные на уклонение от норм законодательства о противодействии легализации доходов. После того как банк отказался провести операцию по переводу средств из-за подозрений в недобросовестности, предприниматель перевёл деньги на свой единый налоговый счёт, а затем обратился в налоговую службу с просьбой вернуть их.

Прокуратура доказала в суде, что целью этих действий было не выполнение налоговых обязательств, а обход мер по борьбе с отмыванием денег.

В результате более 2,1 млн руб., переведённые на единый налоговый счёт, были взысканы в пользу государства. Однако решение суда пока не вступило в законную силу.

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