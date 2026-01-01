Владельца пермской ветклиники PetStar’s накажут за неуплату штрафа Поделиться Твитнуть

фото: Россельхознадзор

Мировой судья судебного участка № 2 Кировского судебного района вынес решение по делу владельца ветеринарной клиники PetStar’s ИП Маневича Д.В. Предприниматель признан виновным в неуплате административного штрафа, предусмотренного ч. 1 ст. 20.25 КоАП РФ, и получил наказание.

Напомним, штраф ИП получил по итогам проверки, проведённой Управлением Россельхознадзора по региону в январе 2026 года. Тогда контролёры выявили нарушения в сфере оборота лекарственных средств. В частности, Маневич продавал некачественные, неэффективные и небезопасные препараты для животных.





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