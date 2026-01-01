Завершён монтаж правого пролёта путепровода у «Мориона» в Перми Начинается создание транспортной инфраструктуры Поделиться Твитнуть

Фото: телеграм-канал Дмитрия Махонина

Подрядчик завершил монтаж пролётного строения правого направления путепровода у «Мориона», и конструкция уже заняла своё проектное положение на постоянных опорах. В настоящее время на готовой половине путепровода началось бетонирование плиты проезжей части — три из пяти участков уже завершены, отметил губернатор Дмитрий Махонин.

В планах подрядчика — укладка выравнивающего слоя бетона, гидроизоляция и асфальтирование. После этого будут обустроены тротуары, барьерное и перильное ограждение, а также освещение. Параллельно с основными работами ведётся благоустройство подходов к путепроводу. На стороне Центрального рынка завершается строительство подпорных стен и обустройство ливневой канализации, а со стороны Гознака формируется основание будущей дороги.

Кроме того, готовы все промежуточные опоры-«тюльпаны», что позволило начать монтаж левого направления путепровода. Региональный минтранс поставил задачу запустить техническое движение на первой половине сооружения до конца года, и подрядчик движется в соответствии с графиком.

Новый мост будет иметь высоту пролёта 5,5 м и шесть полос движения вместо четырёх — по три в каждую сторону. Это, по словам главы региона, значительно повысит пропускную способность и сократит пробки в этом районе.

Подпишитесь на наш канал в Максе и будьте в курсе главных новостей.