Количество краж в Пермском крае снизилось на 20% Но выросло число грабежей и разбоев Поделиться Твитнуть

Прокуратура Пермского края

За первые пять месяцев 2026 года количество краж в Пермском крае снизилось на 20% по сравнению с аналогичным периодом 2025 года. Об этом сообщили в ГУ МВД по Пермскому краю порталу v-kurse.ru.

Всего за январь-май 2026 года в Прикамье зарегистрировано 3744 преступления против собственности: кражи, грабежи и разбои. Это на 943 случая меньше, чем в 2025 году (4687). Особенно заметно сократилось число краж с проникновением в жилище — на треть, с 75 до 50 случаев.

Уменьшилось количество возбуждённых уголовных дел по ст. 158 УК РФ «Кража». За пять месяцев 2026 года их зарегистрировано 3612, тогда как в 2025 году — 4565. К уголовной ответственности привлечены 1027 человек.

При этом число грабежей и разбоев незначительно возросло. По ст. 161 УК РФ («Грабёж») зарегистрировано 111 преступлений (в 2025-м — 103), к ответственности привлечены 104 человека. По ст. 162 УК РФ («Разбой») количество преступлений увеличилось с 19 до 21, осуждены 24 человека.

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