За первое полугодие в Перми предоставлено 93 квартиры детям-сиротам Поделиться Твитнуть

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По информации управления жилищных отношений администрации Перми, в первые шесть месяцев 2026 года было выделено 93 квартиры для детей-сирот.

Городские власти организуют приобретение не только комнат, но и отдельных квартир, площадь которых составляет не менее 28 кв. м. В планах на 2026 год — покупка 137 таких квартир для детей-сирот. С 2026 по 2028 год в общей сложности планируется приобрести 444 квартиры.

В мэрии отметили, что дети-сироты и оставшиеся без попечения родителей могут воспользоваться жилищным сертификатом, который предоставляет Министерство труда и социального развития Пермского края, чтобы приобрести собственное жильё. На текущий момент уже реализовано 37 таких сертификатов.

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