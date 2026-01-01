Пермского фермера осудили за превышение пестицидов в огурцах и луке Поделиться Твитнуть

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В конце июня вступило в силу постановление судебного участка №3 Пермского судебного района, согласно которому индивидуальный предприниматель Михайлова Н.Г. была привлечена к административной ответственности по ч. 1 ст. 19.5 КоАП РФ и оштрафована. Об этом сообщили в Управлении Россельхознадзора по Кировской области, Удмуртской Республике и Пермскому краю.

В поле зрения ведомства фермер из д. Ванюки Пермского округа попала ещё в сентябре 2024 года.

В ходе проверки было установлено, что предприниматель превысила предельно допустимые нормы использования пестицидов при выращивании огурцов и лука, а также применила препараты на культурах, не разрешённых для обработки. Женщине был назначен штраф и выдано предписание об устранении нарушений в области безопасного применения пестицидов и агрохимикатов. Срок выполнения предписания был установлен до 1 августа 2025 года.

22 сентября 2025 года Управление провело внеплановую выездную проверку предпринимателя с целью контроля выполнения предписания. И вновь исследования показали превышение предельно допустимых норм пестицидов и использование незарегистрированных препаратов.

На основании выявленных нарушений протокол снова направили в суд.

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