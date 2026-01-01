«Т Плюс» проверит 527 км теплосетей в Березниках Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

Березниковские тепловые сети активно проводят мероприятия в рамках подготовки к осенне-зимнему периоду 2026/27 в городе Березники, а также посёлках Пыскор и Железнодорожный. Специалисты выполняют плановые ремонты на теплоисточнике Березниковской ТЭЦ-2, насосных станциях ПН-1 и ПН-2, в правобережной котельной, на 25 центральных и 43 блочных тепловых пунктах. Это необходимо для надёжной подачи отопления и горячей воды в дома березниковцев и социальные объекты будущей зимой.

До начала подачи тепла энергетики проверят 527 км трубопроводов в Березниках. Гидравлические испытания, которые сейчас в активной фазе, позволяют своевременно выявлять дефекты на изношенных участках. О сроках ремонтов жителей, по закону, предупреждают управляющие компании и ТСЖ. Энергетики также напоминают о необходимости соблюдения осторожности в местах земляных работ.

«Летняя ремонтная кампания в Березниках и других населённых пунктах округа проходит по графику, и это обязательства перед горожанами и администрацией, которые мы выполняем. Наша задача — создать необходимый запас прочности для теплосетевой инфраструктуры города», — отмечает технический директор — главный инженер Березниковских тепловых сетей Пермского филиала ПАО «Т Плюс» Дмитрий Ярицкий.

Важным элементом летней подготовки является обновление изношенных тепловых сетей. В этом году замена проводится на ул. Ломоносова, где работы уже стартовали. Ранее здесь, на перекрёстке с ул. Юбилейной, был заменён изношенный участок теплотрассы почти 50-летней давности. В планах также перекладка коммуникаций на ул. Лёнвенской.

Кроме того, в зоне ответственности компании находятся две насосные станции ПН-1 и ПН-2, обеспечивающие гидравлический режим теплоснабжения города. Всего в Березниках «Т Плюс» подаёт отопление и горячую воду в 967 многоквартирных домов и 120 социальных учреждений, включая 52 детских сада, 30 школ и 15 больниц.

Реклама. ПАО «ТПлюс».erid: 3apb1QrvkfDM7MsuLqE5Q9EcuhBdSERWBNCRGNhRojv1J

Подпишитесь на наш канал в Максе и будьте в курсе главных новостей.