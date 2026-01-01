От укусов клещей в Пермском крае пострадали более 14 тысяч человек Более половины клещей, снятых с пострадавших, были инфицированы иксодовым клещевым боррелиозом Поделиться Твитнуть

С начала сезона в медицинские учреждения Пермского края обратились 14 062 пострадавших от укусов клещей граждан, включая 2222 ребёнка. Об этом сообщили в региональном управлении Роспотребнадзора.

Случаи укусов зарегистрированы во всех районах края. Больше всего обращений зафиксировано в Пермском муниципальном округе (1900 случаев), в Перми (1431) и Добрянском округе (952).

На 26-й неделе клещи атаковали в 60,2% случаев при посещении лесов, в 24,3% — при посещении частных садов, в 12,2% — на придомовых территориях, в 3,3% — на других территориях.

Лабораторные исследования клещей, снятых с пострадавших, показали, что 52,8% из них инфицированы иксодовым клещевым боррелиозом, 5,4% — моноцитарным эрлихиозом человека, 1,5% — гранулоцитарным анаплазмозом человека и 0,7% — клещевым вирусным энцефалитом.

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