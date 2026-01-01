Вратарь Егор Горшков продолжит выступать за пермский «Молот» Поделиться Твитнуть

ХК «Молот»

24-летний вратарь Егор Горшков остаётся в пермском хоккейном клубе «Молот», об этом сообщили в пресс-службе команды.

Перед началом сезона 2022/23 Горшков пополнил состав клуба. За время выступлений в «Молоте» провёл 169 матчей. В этих играх он отразил 92,4% бросков и показал коэффициент надёжности 2.30. Также на его счету 16 «сухих» матчей и 6 результативных передач.

В сезоне 2023/24 с пермским «Молотом» голкипер стал обладателем Кубка Шёлкового пути.

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