Тепличный комплекс «Пермский» могут снабдить лысьвенским газом Проект строительства газопровода должен быть готов в течение двух лет Поделиться Твитнуть

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В Лысьве (Пермский край) ожидается строительство нового газопровода. Он должен связать месторождение в Лысьвенском округе с тепличным комплексом «Пермский», расположенным в Чусовском округе.

Как сообщил глава округа Александр Пермяков, основным потребителем новой магистрали станет тепличный комплекс, расположенный в пригороде Чусового. При этом руководитель не исключил, что газ из месторождения «Марковское» может пойти и в населённые пункты Лысьвенского округа, газификация которых ожидается до 2030 года. По словам Пермякова, проект строительства газопровода должен быть готов в течение двух лет.

По данным источников «Нового компаньона», сейчас представители компании занимаются ремонтным обслуживанием скважины. Право добычи нефти и газа на Марковском участке недр, расположенном на границе Лысьвенского и Берёзовского округов, приобрело московское ООО «Марковское» в 2012 году. Участок, приобретённый за 17,8 млн руб., содержит около 4 млн тонн нефти категории Д1 и 1 млн тонн нефти категории Д1л. Территория более интересна с точки зрения добычи углеводородного газа: его разведанные запасы оценивались в 12 млрд куб. м категории Д1 и 1 млрд куб. м категории Д1л.

Тепличный комплекс «Пермский», открытый в конце 2021 года, считается крупнейшим в Прикамье. Его площадь превышает 70 га, из них теплицы занимают 24,5 га. В них можно выращивать более 22 тыс. тонн овощей в закрытом грунте ежегодно (томаты, огурцы и салатную продукцию). Общая сумма инвестиций в проект составила 7,8 млрд руб.

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