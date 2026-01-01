Пермяки организовали на дому нарколабораторию Возбуждено уголовное дело Поделиться Твитнуть

Фото: Управление ФСБ по Пермскому краю

УФСБ России по Пермскому краю пресекло деятельность преступной группы, занимавшейся незаконным оборотом наркотиков.

Как сообщили в ведомстве, в ходе оперативных мероприятий были выявлены двое жителей Перми, которые организовали в одном из жилых помещений нарколабораторию по производству сильнодействующего наркотического вещества. Из незаконного оборота были изъяты наркотики в крупном размере, а также лабораторное оборудование. Сотрудники Управления задержали подозреваемых.

Следственный отдел Управления возбудил уголовное дело по ч. 5 ст. 228.1 УК РФ, и подозреваемым было предъявлено обвинение.

В настоящее время Управление проводит комплекс оперативно-разыскных и следственных мероприятий для выяснения всех деталей преступной деятельности задержанных.

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