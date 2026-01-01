Пермская компания увеличила количество электрозарядных станций в России до 200 Последняя запущена в Пензе Поделиться Твитнуть

Пермская компания «Международное бюро коммерциализации инноваций» (МБКИ, являющаяся частью корпорации ПСС), реализует программу создания сети быстрых зарядных станций для электромобилей. Недавно в Пензе была запущена 200-я станция, что стало значимым событием в рамках этой инициативы. На данный момент сеть охватывает более 20 регионов Российской Федерации.

Как сообщили в региональном правительстве, Пермский край продолжает оставаться важным центром развития этой сети. В регионе действует 45 зарядных станций МБКИ, из которых 80% (36 станций) были открыты в рамках приоритетного инвестиционного проекта. Этот проект был реализован при поддержке Министерства экономического развития и инвестиций Пермского края, а также Агентства инвестиционного развития. В процессе работы активно взаимодействовали с местными органами власти, сетевыми организациями и другими участниками проекта, что позволило создать сеть, охватывающую основные транспортные артерии региона.

Большинство станций относятся к категории быстрых зарядных устройств мощностью до 150 кВт. Все они интегрированы в единую систему мониторинга, позволяющую отслеживать их работу в реальном времени и дистанционно обеспечивать техническое обслуживание.

Генеральный директор АО «МБКИ» Максим Политов отметил, что развитие сети стало возможным благодаря сотрудничеству бизнеса, органов власти и инфраструктурных организаций. Особое значение имеет поддержка правительства Пермского края, которое было одним из первых регионов, где стартовал проект и продолжается внедрение новых решений в области электрозарядной инфраструктуры. Политов выразил уверенность, что дальнейшее сотрудничество создаст условия для развития экологичного транспорта и улучшения транспортной доступности.

Напомним, в 2023-2024 годах Пермский край участвовал в федеральном пилотном проекте по развитию электрозарядной инфраструктуры. Участники проекта могли получить компенсацию до 60% затрат на закупку оборудования и его подключение к электрическим сетям. За этот период в рамках программы было установлено более 60 зарядных станций, из которых 40 находятся за пределами Перми.

Сегодня в регионе функционирует более 100 публичных зарядных станций.

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