На «Крылья Пармы» в Пермском округе запустят бесплатные автобусы Фестиваль запланирован на 4 июля Поделиться Твитнуть

Фото: "Крылья Пармы — 2026" / ВК

Для посетителей фестиваля «Крылья Пармы» (6+), который пройдёт на аэродроме Фролово 4 июля, будут запущены бесплатные автобусы. Транспорт будет курсировать по маршруту ТЦ «Планета»—аэродром Фролово—ТЦ «Планета».

В официальной группе фестиваля ВКонтакте организаторы сообщили, что бесплатные автобусы начнут ходить с парковки торгового центра с 11:00. Место посадки будет обозначено табличкой с логотипом «Крылья Пармы». Интервал движения — 5-10 минут. Автобусы идут без остановок.

Организаторы напомнили также, что проехать на фестиваль на легковых автомобилях можно будет только с федеральной трассы Пермь—Екатеринбург, со стороны ул. Героев Хасана. В этом году для автомобилистов предусмотрены две парковки с круговым движением. Парковка для велосипедов во Фролово находится рядом с зоной высадки из автобусов, при этом вход с велосипедами и самокатами на поле запрещён.

Время работы авиашоу с 13:00 до 17:00. Доступ для гостей на поле открывают с 12.00.

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