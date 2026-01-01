За нарушение санитарных норм в Пермском крае закрыли кафе «Карагай» Поделиться Твитнуть

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Судебные приставы приостановили работу кафе «Карагай» в Пермском крае после проверки, которая выявила многочисленные нарушения.

По данным пресс-службы ГУФССП России по региону, индивидуальный предприниматель, владеющий кафе в с. Карагай по ул. Ленина, 1, нарушил требования СанПин. В частности, в кафе не проводился производственный контроль, технологические процессы не соблюдались, отсутствовали необходимая вытяжка, моечное и бактерицидное оборудование. Кухонная посуда и разделочный инвентарь не имели маркировки, а в мясорыбном цехе ванна для мойки была без воды и не использовалась. В холодильнике нашли готовые блюда с истекшим сроком годности.

Кроме того, выяснилось, что продукция изготавливалась без технологических карт, а сотрудники работали без обязательного медицинского освидетельствования и гигиенического обучения. Эти нарушения стали основанием для возбуждения административного дела по ст. 6.6 КоАП РФ. Суд постановил приостановить деятельность кафе на 30 дней, так как его работа угрожает жизни и здоровью людей.

Исполнительный документ о приостановлении деятельности кафе поступил в отделение судебных приставов по Карагайскому и Сивинскому районам. Сразу после этого сотрудники выехали на место и опечатали входные двери.

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