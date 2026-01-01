В Перми за июнь демонтировали 37 незаконных рекламных вывесок Поделиться Твитнуть

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Муниципальные службы Перми с 1 по 30 июня провели масштабную работу по демонтажу незаконных конструкций. Всего было демонтировано 37 вывесок и семь незаконно размещенных движимых объектов, уточнили в пресс-службе мэрии.

В Орджоникидзевском районе убрали 22 вывески на улицах Кабельщиков, Цимлянской, Репина и Вильямса.

В Мотовилихинском районе специалисты демонтировали 14 рекламных конструкций на улицах Быстрых, Юрша и Уинской, а также вендинговый аппарат на ул. Гашкова.

В Ленинском районе ликвидировали две рекламные конструкции на ул. Ленина, вендинговый аппарат на ш. Космонавтов и лоток на ул. Попова.

Дзержинский район тоже не остался в стороне: там убрали павильон и автостоянку открытого типа на ул. Подлесной, а также вывеску на Парковом проспекте. Все демонтированные объекты переместили на специальную площадку для хранения.

Администрация города предупреждает, что работа по выявлению и демонтажу незаконных конструкций продолжается. Горожане могут сообщать о нарушениях в администрацию своего района.

Полный список самовольно установленных и незаконно размещенных объектов в Перми доступен на сайте городской администрации.

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