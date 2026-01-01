За серию террористических преступлений осуждён 18-летний житель Прикамья Молодого человека приговорили к 7 годам лишения свободы Поделиться Твитнуть

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Следственные органы СК России по Пермскому краю собрали достаточные доказательства, чтобы суд вынес приговор в отношении 18-летнего местного жителя. Молодой человек признан виновным в террористическом акте (ч. 1 ст. 205 УК РФ) и склонении знакомых к террористической деятельности (ч. 1.1 ст. 205.1 УК РФ). Об этом сообщили в СУ СКР по региону.

По данным следствия и суда, в одном из мессенджеров осуждённый связался с анонимным пользователем, который предложил ему совершить преступления за денежное вознаграждение. Вечером 4 и 5 марта 2025 года, будучи несовершеннолетним, фигурант поджёг трансформаторную подстанцию в Краснокамском городском округе, используя легковоспламеняющуюся смесь. Из-за этого инцидента около 50 домов в местном садоводческом кооперативе остались без электроснабжения (подача электроэнергии была быстро восстановлена).

Кроме того, с декабря 2024-го по март 2025 года осуждённый создал канал в мессенджере и пригласил туда троих своих знакомых. Там он убеждал подписчиков совершать террористические акты, рассказывал о методах их реализации и указывал размер вознаграждения. Преступления были выявлены сотрудниками МВД России по Пермскому краю. В ходе расследования были осмотрены места происшествий, допрошены свидетели, назначены и проведены пожарно-техническая и генотипоскопическая экспертизы. На протяжении всего следствия осуждённый находился под арестом.

Суд приговорил молодого человека к 7 годам лишения свободы в исправительной колонии общего режима.

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