В Перми спасены два тонущих подростка
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Вечером 1 июля в Кировском районе Перми в Каме были спасены два подростка.
По информации МЧС региона, 14-летнего мальчика заметили матросы-спасатели в трёх метрах от берега. Его передали бригаде скорой помощи и доставили в медицинское учреждение.
В том же районе, но на расстоянии сорока метров от берега, рыбаки, проплывавшие мимо, обнаружили второго мальчика, который находился без сознания. Они смогли вытащить подростка на берег и передать его медикам.
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