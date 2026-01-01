В Перми спасены два тонущих подростка Поделиться Твитнуть

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Вечером 1 июля в Кировском районе Перми в Каме были спасены два подростка.

По информации МЧС региона, 14-летнего мальчика заметили матросы-спасатели в трёх метрах от берега. Его передали бригаде скорой помощи и доставили в медицинское учреждение.

В том же районе, но на расстоянии сорока метров от берега, рыбаки, проплывавшие мимо, обнаружили второго мальчика, который находился без сознания. Они смогли вытащить подростка на берег и передать его медикам.

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