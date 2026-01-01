За 1 июля в Пермском крае потушили два пожара Поделиться Твитнуть

МЧС России по Пермскому краю

За прошедшие сутки, 1 июля 2026 года, в Пермском крае было ликвидировано два пожара. Один из них произошёл в Перми, другой — в Уинском муниципальном округе. В обоих случаях пострадавших нет. Об этом сообщили в ГУ МЧС России по Пермскому краю.

Для предотвращения новых возгораний 1 июля на территории региона работали 189 профилактических групп, в составе которых было 425 человек. Они обследовали 1 714 жилых домов, провели инструктаж по пожарной безопасности с 2 749 жителями, раздали 2 178 информационных листовок.

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