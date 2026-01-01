Около трети жителей Прикамья копят на финансовую подушку безопасности Каждый пятый респондент откладывает деньги на покупку недвижимости Поделиться Твитнуть

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В Перми 48% опрошенных придерживаются стратегии экономии и только 16% предпочитают активную трату средств, об этом сообщает SuperJob.

Основным мотивом для накоплений является создание финансовой подушки безопасности, о чем заявили 34% участников опроса. Каждый пятый респондент откладывает деньги на покупку недвижимости, а 18% — на отдых. На открытие собственного дела ориентированы лишь 4% опрошенных. При этом 6% горожан копят без конкретной цели, а еще 6% — на обучение, приобретение дорогих вещей и медицинские услуги, по 8% на каждую из этих целей.

28% участников откладывают 10—25% своего дохода, 10% респондентов предпочитают суммы в 26—33%, а менее 10% — 32%.

Мужчины чаще женщин инвестируют в будущее своих детей. Женщины, в свою очередь, больше склонны копить на отдых и собственное образование.

Молодежь до 35 лет чаще экономит на недвижимость (29%), путешествия (24%), автомобиль (18%), медицинские услуги (14%), крупные покупки (12%) и образование (11%). В то же время именно молодые люди чаще планируют увеличить свои траты в этом году (18%). Респонденты в возрасте от 35 до 45 лет акцентируют внимание на будущем своих детей, откладывая на эту цель 19%. Граждане старше 45 лет чаще всего интересуются пенсионными накоплениями (18%).

Люди с высшим образованием чаще тех, у кого есть только среднее профессиональное, стремятся создать финансовую подушку безопасности, копят на недвижимость, ремонт и жизнь после выхода на пенсию. Выпускники колледжей вдвое чаще откладывают на автомобиль.

Чем выше уровень дохода, тем большая доля средств откладывается и тем чаще встречаются такие цели, как покупка недвижимости, отдых и создание пассивного дохода.

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