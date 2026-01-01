В пермском аэропорту задерживаются сочинские рейсы Поделиться Твитнуть

АО «Международный аэропорт «Пермь»

В аэропорту Перми фиксируются задержки рейсов. Соответствующая информация содержится на онлайн-табло воздушной гавани.

Так, рейс FV 6130 в Сочи авиакомпании «Россия» должен был вылететь по расписанию 2 июля в 05:05, однако сейчас ожидается, что это произойдет в 13:35. Задерживается и сочинский рейс V 6129 этой же авиакомпании: вместо 04:00 он прибудет в Пермь лишь в 12:35 2 июля.

Пермский аэропорт принимает и выпускает самолеты в штатном режиме, корректировки других рейсов не зафиксировано. Задержки на сочинском направлении связаны с введением временных ограничений на полеты в аэропортах Краснодара и Геленджика. О них сообщает пресс-служба краснодарской авиагавани.

По данным Минобороны РФ, в ночь на 2 июля над территориями Краснодарского края, Республики Крым и других регионов России уничтожено 327 беспилотников.

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