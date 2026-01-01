Пользователи 2ГИС выбрали лучшие кафе и рестораны Перми Поделиться Твитнуть

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Проект 2ГИС объявил победителей международной Премии, которая отмечает самые популярные места в российских и зарубежных городах. В Перми лауреатов определяли на основе предпочтений миллионов пользователей сервиса, проживающих и посещающих город.

В Перми в шести номинациях были отмечены лучшие заведения общественного питания: рестораны, кафе, кофейни, стритфуд, кондитерские и бары. Для оценки использовались различные критерии, включая полноту информации о заведении, отзывы и оценки пользователей, наличие фотографий и активность в сервисе. Эти показатели складывались в общий балл, определяющий место компании в рейтинге.

Среди победителей премии в Перми можно выделить такие заведения, как рестораны Belka и «Лукоморье», бар etc, кафе «Филин» и кофейню «Зерно». В этом году лауреатами премии стали 11 ресторанов, 12 баров, 21 кафе, 16 кондитерских, 19 кофеен и 19 точек стритфуда.

Кроме заведений общественного питания, в список победителей вошли компании из различных сфер: красоты, здоровья, велнес, авто, фитнеса, а также цветочные магазины и гостиницы. Всего по итогам 2025 года в Перми лауреатами премии 2ГИС стали 146 компаний.

Чтобы найти на карте победителей и номинантов, можно воспользоваться поиском по фразе «Премия 2ГИС» или нажать на кнопку проекта на стартовом экране. Также можно использовать фильтр «Премия 2ГИС» в рубрике поиска.

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