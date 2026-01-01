Пермяк отсудил у травмпункта компенсацию за некачественное лечение перелома Поделиться Твитнуть

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Мотовилихинский районный суд Перми постановил взыскать с ООО «Первый травмпункт» компенсацию в размере 50 тыс. руб. Это решение было принято по иску местного жителя, который обвинял клинику в некачественном лечении закрытого перелома руки. Мужчина утверждал, что из-за ошибок врачей перелом сросся неправильно, что потребовало длительного лечения и реабилитации. Об этом сообщает пресс-служба краевого суда.

В мае 2025 года истец получил бытовую травму — закрытый перелом руки. Он обратился за медицинской помощью в ООО. После прохождения лечения мужчина остался недоволен качеством услуг и подал в суд на клинику. В рамках судебного разбирательства истец требовал возместить моральный вред, а также расходы на дополнительное обследование и лечение.

Суд назначил проведение судебно-медицинской экспертизы, которая установила, что между действиями врачей и возникшими последствиями для здоровья истца существует косвенная причинно-следственная связь. При определении размера компенсации морального вреда суд учел выводы экспертов, качество оказанной медицинской помощи, степень вины ответчика и продолжительность страданий истца.

На основании принципа разумности и справедливости суд постановил взыскать с клиники в пользу истца 50 тыс. руб. Также были удовлетворены требования о возмещении расходов на лекарства и оплату государственной пошлины.

Решение суда пока не вступило в законную силу.

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