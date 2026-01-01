В Пермском крае к программе ДМС присоединились 760 самозанятых Они начнут получать выплаты по больничным с августа Поделиться Твитнуть

Алёна Ужегова

В августе самозанятые, участвующие в эксперименте по добровольному страхованию от временной нетрудоспособности, смогут впервые воспользоваться своими страховыми полисами. Эти граждане подали заявки на участие в январе и начали вносить взносы с февраля.

Программа добровольного страхования для самозанятых стартовала полгода назад, в январе 2026 года. Она предназначена для граждан, которые работают на себя и платят налог на профессиональный доход. Для участия необходимо подать заявление в Отделение Социального фонда по Пермскому краю и вносить взносы на страхование от временной нетрудоспособности. На данный момент в регионе к программе присоединились 760 самозанятых.

Размер выплат зависит от выбранной страховой суммы (35 или 50 тыс. руб.), страхового стажа и периода участия в эксперименте. Выплаты по больничному листу самозанятый сможет получить через шесть месяцев после внесения годового взноса или непрерывного перечисления ежемесячных взносов. Согласно правилам, взносы уплачиваются с месяца, следующего за месяцем регистрации в программе.

Таким образом, участники, присоединившиеся в январе, сделали первый взнос в феврале. По истечении июля они получат право на больничный, а выплаты поступят в августе после закрытия больничного листа.

Когда у самозанятого появится право на больничный, Отделение Социального фонда уведомит его об этом. Уведомления о выплатах также будут направляться после закрытия больничных листов.

Важно отметить, что эксперимент касается только выплат по болезни и не распространяется на декретные выплаты, такие как отпуск по беременности и родам или отпуск по уходу за детьми до 1,5 лет.

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