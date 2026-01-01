В Пермском крае составили рейтинг качества связи среди операторов Поделиться Твитнуть

Фото: Никита Ермаков

Компания DMTel провела исследование качества услуг для жителей Пермского края среди мобильных операторов, работающих в регионе. Лидером по качеству голосовой связи, скорости мобильного интернета и масштабам радиопокрытия оказался оператор Т2. Исследование проводили c 20 апреля по 4 мая 2026 года в Перми, Березниках, Кунгуре, Лысьве, Кудымкаре, Губахе, Верещагино, Кизеле, Красновишерске, Очёре, Полазне, Куеде, Октябрьском и Суксуне, а также на автомобильных региональных дорогах.

Общая протяжённость маршрута для комплексной оценки и сравнения характеристик качества услуг составила около 5596 км. Было сделано больше 9 тыс. голосовых тестов и свыше 23 тыс. замеров передачи данных.

Эксперты оценивали три показателя: радиопокрытие, мобильный интернет и голосовая связь. Тестирование проводилось в формате полевого драйв-теста: автомобиль двигался по маршруту, а оборудование в автоматическом режиме совершало голосовые вызовы и интернет-сессии, имитируя поведение обычного абонента.

По результатам исследования по качеству мобильного интернета 252 балла из 450 получил оператор Т2, за ним следуют "Билайн" (225), МТС (212) и "МегаФон" (192). По оценке аналитиков DMTel, по средней скорости загрузки данных лидирует Т2. Так, в сети оператора в Перми 90% значений скоростей сервиса HTTP DL выше 15 Мбит/с, в других населенных пунктах по маршруту следования — выше 21 Мбит/с.

По радиопокрытию в сети LTE наивысшую оценку тоже получил Т2 (87 из 100 баллов), "МегаФон" набрал 83 балла, МТС — 79, "Билайн" — 76. По качеству голосовой связи в Перми, городах края и на автодорогах Т2 получил 365 баллов из 450, МТС — 281, "Билайн" — 234, "МегаФон" — 226.

Подпишитесь на наш канал в Максе и будьте в курсе главных новостей.