Ещё в 46 населённых пунктах Прикамья появится сотовая связь и мобильный интернет Связью будут обеспечены около 9,5 тысячи человек Поделиться Твитнуть

Минцифры России объявило итоги голосования за населённые пункты, где в этом году будет обеспечена устойчивая сотовая связь и высокоскоростной мобильный интернет. Голосование проводилось на портале Госуслуг и через отделения «Почты России» в 2025 году. В результате были выбраны 46 деревень и сёл Пермского края, где проживает около 9,5 тыс. человек.

Напомним, голосование за подключение к интернету проходит ежегодно с 2021 года. На основе его результатов формируется список населенных пунктов, где будут установлены базовые станции стандартов 2G/4G, что обеспечит жителям качественную голосовую связь и быстрый мобильный интернет.

По словам министра информационного развития и связи Пермского края Петра Шиловских, регион систематически решает задачу обеспечения цифрового равенства. В 2025 году было установлено более сотни базовых станций, благодаря чему доступ к связи и интернету получили более 19,5 тыс. жителей.

Установка базовых станций в малонаселенных пунктах осуществляется в рамках ФП «Устранение цифрового неравенства-2».

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