В Перми начал работу Первый форум недропользователей ПФО Церемония открытия состоялась 1 июля Поделиться Твитнуть

Пресс-служба правительства Пермского края

В столице Прикамья 1 и 2 июля проходит Первый форум недропользователей Приволжского федерального округа, объединяющий более 400 представителей органов власти, науки, образовательных организаций и предприятий недропользования регионов ПФО.

На торжественной церемонии открытия губернатор Пермского края Дмитрий Махонин отметил, что в регионе открыто свыше 1,5 тыс. месторождений и более 50 видов полезных ископаемых. По производству промышленной продукции Прикамье входит в десятку регионов страны. Благодаря научно-образовательному центру и базовым кафедрам, поддерживаемых промышленностью, в регионе развивается геологоразведка, внимание уделяем технологиям и экологической ответственности.

«Уверен, что форум станет регулярным, поможет укрепить промышленную кооперацию и даст новый импульс для развития машиностроения и импортозамещения. Желаю всем плодотворной и успешной работы», — подчеркнул губернатор.

С открытием Первого форума недропользователей ПФО поздравил руководитель Федерального агентства по недропользованию (Роснедра) Олег Казанов. Поздравление зачитал его советник Алмаз Такиев. Он сообщил, что для отрасли это событие имеет особое значение, поскольку именно здесь сосредоточен колоссальный промышленный и природный потенциал, во многом определяющий энергетический иммунитет и экономическое благополучие всей страны.

Главный федеральный инспектор по Пермскому краю Алексей Воробьёв выступил от лица полномочного представителя Президента России в ПФО Игоря Комарова. Он отметил, что для субъектов Приволжского федерального округа развитие минерально-сырьевой базы имеет особое значение, и выразил уверенность, что дискуссии на полях Форума позволят участникам обменяться лучшими практиками и выработать эффективные подходы к решению актуальных задач.

Первым мероприятием форума стало пленарное заседание. Участники обсудили развитие минерально-сырьевой базы ПФО, кадровые вопросы, детско-юношеское движение и международное сотрудничество в сфере недропользования. Также в первый день форума состоялась церемония награждения участников и представителей отрасли за профессиональные достижения и вклад в развитие сферы недропользования и геологического изучения недр.

В программу двухдневного форума входят круглые столы, панельные дискуссии и молодёжное направление. Все события связаны с развитием отрасли, формированием кадрового потенциала и поиском новых точек роста. Также работает выставка с участием крупных промышленных предприятий Пермского края, предлагающая виртуальные экскурсии.

Добавим, что форум организуют Федеральное агентство по недропользованию (Роснедра) и Правительство Пермского края в лице регионального Министерства природных ресурсов, лесного хозяйства и экологии.

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