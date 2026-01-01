В Пермском крае следователи выясняют обстоятельства гибели девочки в реке Колве Поделиться Твитнуть

Фото: пресс-служба СУ СКР по Пермскому краю

Следователи Чердынского межрайонного следственного отдела СУ СК России по Пермскому краю устанавливают причины и обстоятельства гибели девочки 2012 г.р. в акватории реки Колвы.

По предварительным данным, инцидент произошел около 22:00 30 июня 2026 года. Ребенок находился в лодке вместе со знакомыми в районе д. Серегово Чердынского округа. В какой-то момент плавсредство перевернулось, и девочка ушла под воду.

Тело погибшей было обнаружено спасателями 1 июля 2026 года.

В настоящее время следователи опрашивают очевидцев, назначена судебно-медицинская экспертиза. По итогам проверки будет принято процессуальное решение.

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