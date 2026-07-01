В Перми перед судом предстанет мужчина, обвиняемый в изнасиловании несовершеннолетней Поделиться Твитнуть

Следственное управление Следственного комитета РФ по Пермскому краю

Следователи регионального управления СК России завершили расследование уголовного дела в отношении пермяка 1975 г..р. Он обвиняется в совершении действий сексуального характера в отношении лица, не достигшего 14-летнего возраста.

По версии следствия, в январе 2015 года в Индустриальном районе Перми мужчина проследовал за несовершеннолетней в ее квартиру. Убедившись, что дома кроме девочки никого нет, он совершил противоправные действия и скрылся.

Раскрыть преступление по горячим следам не удалось, однако спустя более чем десять лет к делу вернулись. Благодаря совместной работе следователей СКР по Пермскому краю и оперативных сотрудников полиции Перми и края, в апреле 2026 года личность подозреваемого была установлена. Им оказался местный житель, ранее дважды привлекавшийся к уголовной ответственности за убийства. Мужчина был задержан и заключен под стражу.

Фигурант полностью признал вину. Его причастность к преступлению подтверждена результатами судебно-генетической экспертизы и опознанием потерпевшей. Уголовное дело передано в суд для рассмотрения по существу.

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