Проект реконструкции Гостиного двора в Кунгуре прошёл госэкспертизу Поделиться Твитнуть

Министерство строительства Пермского края

Началась реализация проекта по восстановлению Гостиного двора, единственного сохранившегося на Урале образца торгово-купеческих сооружений федерального значения. Проектно-изыскательские работы уже завершены, получено заключение историко-культурной экспертизы, а Главгосэкспертиза РФ одобрила проект работ по сохранению объекта и его приспособлению к современному использованию, сообщает краевой минстрой.

Общая площадь «Гостиного двора» составляет 9,5 тыс. кв. м. В ходе работ будут выполнены ремонт и усиление фундаментов, восстановление кирпичной кладки, переустройство перекрытий и кровли, а также модернизация инженерных сетей и вентиляции. Кроме того, предусмотрено восстановление ранее заложенных оконных и дверных проемов, а также декоративного убранства фасадов.

Здание, известное также как «Круглый магазин», было построено в XIX веке по проекту пермского архитектора Рудольфа Карвовского и символизирует расцвет купеческих городов Прикамья. В рамках проекта планируется провести масштабные ремонтные и реставрационные работы, направленные на сохранение исторического облика здания. Новая концепция общественного пространства включает в себя торгово-ярмарочные площадки для ремесленников, выставочные залы и творческие мастерские.

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